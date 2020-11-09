На Балі різко зріст рівень безробіття

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Влада індонезійського острова намагається підтримати туристичну галузь.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що рівень безробіття на відомому острові Балі підскочив до 5,63% з 1,57% - показника минулого року. Як відомо, у серпні було втрачено понад 105 000 робочих місць.
У жовтні кількість працівників, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати на Балі, перевищила 76 000 осіб, причому понад 3 000 були звільнені під час пандемії.
Про це повідомило Центральне статистичне агентство (BPS). Причина такого ходу подій – пандемія, яка продовжує негативно впливати на туристичну галузь індонезійського острова.
Міністр туризму та креативної економіки Вішнутама Кусубандіо заявив, що уряд виділив грант у розмірі 232 млн доларів США на туристичний сектор, щоб згладити ситуацію.
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