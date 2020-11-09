Virgin Hyperloop протестувала «доставку» пасажирів за 15 секунд

Аня Мартинюк 09 листопада 2020, 12:26

Транспорт майбутнього подолав відстань в 500 метрів зі швидкістю 160 км/год.

Новину передає «Преса України».

У неділю, 8 листопада, відбулася демонстрація та випробування швидкісного наземного транспорту Hyperloop від компанії Virgin. Двоє перших пасажирів здійснили подорож у пустелі Невада поблизу Лас-Вегасу. Сміливцями стали керівники компанії Джош Гігеля та Сара Лучіан.

Так, вони подолали відстань 500 метрів за близько 15 секунд. Швидкість Hyperloop склала 160 км/год. Очікується, що технологія Hyperloop дозволить доставляти людей зі швидкістю 1078 км/год.

Нагадаємо, технологія використовує електричний привід з пасивною магнітною левітацією, що створює низький тиск у трубці, яка знаходиться в умовах майже вакууму.