Зеленський виступив проти агресії при вивченні української мови 14:24
Samsung прискорить вихід нових телефонів, щоб випередити Huawei 13:38
Virgin Hyperloop протестувала «доставку» пасажирів за 15 секунд 12:26
Путін не збирається вітати Байдена з перемогою на виборах у США 11:49
У Morgan Stanley оцінили фінансовий потенціал виробників вакцини від COVID-19 11:15
Нацбанк розпочав тиждень зі зміцнення офіційної гривні 09:54
Меланія Трамп закликала чоловіка визнати поразку на виборах США 09:22
Оперативні дані про коронавірус в Україні – Плюс 8687 нових хворих 08:40
У світі кількість випадків Covid-19 перевалила за 50 мільйонів 07:34
Шабуніну нагадали про наслідки автопробігу до будинку голови КСУ 13:10
Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус 12:39
Транспорт майбутнього подолав відстань в 500 метрів зі швидкістю 160 км/год.
Новину передає «Преса України».
У неділю, 8 листопада, відбулася демонстрація та випробування швидкісного наземного транспорту Hyperloop від компанії Virgin. Двоє перших пасажирів здійснили подорож у пустелі Невада поблизу Лас-Вегасу. Сміливцями стали керівники компанії Джош Гігеля та Сара Лучіан.
Так, вони подолали відстань 500 метрів за близько 15 секунд. Швидкість Hyperloop склала 160 км/год. Очікується, що технологія Hyperloop дозволить доставляти людей зі швидкістю 1078 км/год.
Нагадаємо, технологія використовує електричний привід з пасивною магнітною левітацією, що створює низький тиск у трубці, яка знаходиться в умовах майже вакууму.
14:24: Зеленський виступив проти агресії при вивченні української мови
13:38: Samsung прискорить вихід нових телефонів, щоб випередити Huawei
12:26: Virgin Hyperloop протестувала «доставку» пасажирів за 15 секунд
11:49: Путін не збирається вітати Байдена з перемогою на виборах у США
11:15: У Morgan Stanley оцінили фінансовий потенціал виробників вакцини від COVID-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.