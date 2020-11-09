Путін не збирається вітати Байдена з перемогою на виборах у США

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Президент РФ доповнив список світових лідерів, які відмовилися вітати Джо Байдена з перемогою.
Новину передає «Преса України».
Президент Росії Володимир Путін відмовляється вітати Джо Байдена з обранням на посаду президента США. У прес-службі кремлівського лідера зазначили, що ще мають відбутися певні «юридичні процеси».
До слова, Путін не єдиний, хто не поспішає вітати демократа з перемогою. Світові лідери, які підтримували теплі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, ще не привітали Байдена.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не буде вітати Байдена з перемогою, доки не будуть вирішені всі судові проблеми. Китайський лідер Сі Цзіньпін та президент Бразилії Джайр Болсонаро також вирішили не направляти Байдену слова вітання.
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