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Путін не збирається вітати Байдена з перемогою на виборах у США

Аня Мартинюк 09 листопада 2020, 11:49
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Путін не збирається вітати Байдена з перемогою на виборах у США

Президент РФ доповнив список світових лідерів, які відмовилися вітати Джо Байдена з перемогою.  

Новину передає «Преса України».

Президент Росії Володимир Путін відмовляється вітати Джо Байдена з обранням на посаду президента США. У прес-службі кремлівського лідера зазначили, що ще мають відбутися певні «юридичні процеси».

До слова, Путін не єдиний, хто не поспішає вітати демократа з перемогою. Світові лідери, які підтримували теплі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, ще не привітали Байдена.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не буде вітати Байдена з перемогою, доки не будуть вирішені всі судові проблеми. Китайський лідер Сі Цзіньпін та президент Бразилії Джайр Болсонаро також вирішили не направляти Байдену слова вітання.

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