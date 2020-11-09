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У Morgan Stanley оцінили фінансовий потенціал виробників вакцини від COVID-19

Аня Мартинюк 09 листопада 2020, 11:15
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У Morgan Stanley оцінили фінансовий потенціал виробників вакцини від COVID-19

Все залежатиме від того, як часто людям запропонують вакцинуватися.  

Новину передає «Преса України».

Фінансові агломерати Morgan Stanley і Credit Suisse вирішили проаналізувати, яким буде обсяг ринку вакцин від коронавірусу. Так, експерти вважають, він становитиме понад 10 мільярдів доларів в США, Європі та інших розвинених країнах. Не виключено, що він доросте до 25 млрд доларів.

Представники банків вважають, що людям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щорічно, а середня ціна за дозу вакцини буде на рівні 20 доларів. 

Аналітик Morgan Stanley Метью Харрісон також прогнозує, що на вакцину від коронавірусу погодяться ті люди, які уже щорічно вакцинуються від грипу.

 

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