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Україна значно збільшила експорт баранини

Аня Мартинюк 09 листопада 2020, 10:37
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Україна значно збільшила експорт баранини

Стало відомо, які країни купують українську баранину.  

Новину передає «Преса України».

За даними видання AgroTimes, яке посилається на Державну митну службу, у січні-жовтні поточного року Україна експортувала 241,5 тонну баранини. Це на 85% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У грошовому еквіваленті експорт був рівний $809,4 тис., що у 2,4 рази більше, порівняно з таким же періодом 2019 року.

Найбільше української баранини купують Оман, Кувейт, Шрі-Ланка.

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