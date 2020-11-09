Україна значно збільшила експорт баранини

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Стало відомо, які країни купують українську баранину.
Новину передає «Преса України».
За даними видання AgroTimes, яке посилається на Державну митну службу, у січні-жовтні поточного року Україна експортувала 241,5 тонну баранини. Це на 85% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У грошовому еквіваленті експорт був рівний $809,4 тис., що у 2,4 рази більше, порівняно з таким же періодом 2019 року.
Найбільше української баранини купують Оман, Кувейт, Шрі-Ланка.
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