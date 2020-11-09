Нацбанк розпочав тиждень зі зміцнення офіційної гривні

Аня Мартинюк 09 листопада 2020, 09:54

Нацвалюта зміцніла відносно провідних іноземних валют.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 9 листопада. Американська валюта віддала 23 копійки, встановившись на рівні 28,13 грн. Євро тим часом віддало 16 копійок, встановившись на рівні 33,42 грн.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара проходить за 28,11 грн, продаж – за 28,38 грн. Купівля євро проходить за 33,16 грн, продаж – за 33,62 грн.