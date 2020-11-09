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Меланія Трамп закликала чоловіка визнати поразку на виборах США

Аня Мартинюк 09 листопада 2020, 09:22
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Меланія Трамп закликала чоловіка визнати поразку на виборах США

Джерела стверджують, що перша леді США навіть заговорила про розлучення.  

Новину передає «Преса України».

За даними видання CNN, яке посилається на власне джерело, дружина Дональда Трампа, Меланія, закликала чоловіка визнати поразку на президентських виборах в США.

«Вона запропонувала це, як це часто робить», - відзначило джерело, зауваживши, що публічно таких заяв вона не робила.

Інше видання, Daily Mail, раніше повідомило, що Меланія Трамп начебто збирається розлучитись з чоловіком. Як відзначили журналісти, вона чекала на завершення його повноважень в якості голови США.

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