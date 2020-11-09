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Трійка лідерів за кількістю виявлених хворих залишилась незмінною.
Новину передає «Преса України».
За даними університету Дж. Гопкінса станом на 9 листопада кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірус сягла 50 327 258 осіб. За весь період на планеті померли 1 255 490 пацієнтів.
На першому місці досі стоять США. Тут 9 962 900 заражених та 237 567 летальних випадків. На другому місці Бразилія з показниками 5 664 115 та 162 397 осіб. Закриває трійку Індія з показником 8 507 754 та 126 121 особа.
До слова, за даними Worldometers, Україна з 460 331 випадком захворювання та 8450 летальними випадками займає 20 сходинку у світі.
07:34: У світі кількість випадків Covid-19 перевалила за 50 мільйонів
13:10: Шабуніну нагадали про наслідки автопробігу до будинку голови КСУ
12:39: Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус
08:26: Він ніколи більше не працюватиме в Голлівуді, кар'єра завершена - адвокат Джонні Деппа
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