У світі кількість випадків Covid-19 перевалила за 50 мільйонів

Аня Мартинюк 09 листопада 2020, 07:34

Трійка лідерів за кількістю виявлених хворих залишилась незмінною.

Новину передає «Преса України».

За даними університету Дж. Гопкінса станом на 9 листопада кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірус сягла 50 327 258 осіб. За весь період на планеті померли 1 255 490 пацієнтів.

На першому місці досі стоять США. Тут 9 962 900 заражених та 237 567 летальних випадків. На другому місці Бразилія з показниками 5 664 115 та 162 397 осіб. Закриває трійку Індія з показником 8 507 754 та 126 121 особа.

До слова, за даними Worldometers, Україна з 460 331 випадком захворювання та 8450 летальними випадками займає 20 сходинку у світі.