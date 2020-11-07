Лукашенко відкрив першу в Білорусі АЕС

Аня Мартинюк 07 листопада 2020, 14:08

У «Слузі народу» дали перший коментар з цього приводу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, білоруський лідер Олександр Лукашенко відкрив першу в країні АЕС. На відкритті Лукашенко зазначив, що це історичний момент.

«Нам ще треба одну таку станцію побудувати, щоб піти від залежності по вуглеводнях», - додав він.

Подію прокоментував депутат «Слуги народу» Максим Бужанський. За його словами, поки Україна зарозуміло вчила Білорусь демократії, там відкрили атомну електростанцію.

«Можливо тому, що не витрачали час на питання, які білоруси мають право їхати на Євробачення, а які ні», - зазначив він.

До слова, фізичний пуск першого енергоблоку білоруської АЕС відбувся 20 серпня.