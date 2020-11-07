Бейонсе скасувала світове турне-2021

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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що американська суперзірка Бейонсе скасувала плани щодо світового турне у 2021 році через пандемію COVID-19. Замість реального шоу вона запропонує фанатам віртуальне.
За даними The Sun, співачка поповнить ряди артистів, які виступатимуть у прямому ефірі.
«Бейонсе та її команда в даний час розробляють план створення віртуального шоу в прямому ефірі, щоб продемонструвати свою нову музику в 2021 році, тепер, коли вона не може гастролювати через Ковід», - заявило джерело, близьке до популярної суперзірки.
Поки вона продовжує наполегливо працювати над своїм новим альбомом.
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