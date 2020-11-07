Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус
  • Україна та ВООЗ підписали угоду про співпрацю
  • Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд

Бейонсе скасувала світове турне-2021

Аня Мартинюк 07 листопада 2020, 13:38
Версія для друку
Бейонсе скасувала світове турне-2021

Стала відома причина такого ходу подій.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що американська суперзірка Бейонсе скасувала плани щодо світового турне у 2021 році через пандемію COVID-19. Замість реального шоу вона запропонує фанатам віртуальне. 

За даними The Sun, співачка поповнить ряди артистів, які виступатимуть у прямому ефірі.

«Бейонсе та її команда в даний час розробляють план створення віртуального шоу в прямому ефірі, щоб продемонструвати свою нову музику в 2021 році, тепер, коли вона не може гастролювати через Ковід», - заявило джерело, близьке до популярної суперзірки.

Поки вона продовжує наполегливо працювати над своїм новим альбомом.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції