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Антикорупціонер тепер може поплатитися свободою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 листопада, голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін прибув до будинку голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.
Разом з собою антикорупціонер взяв шибеницю. Тим часом журналісти видання «Страна» нагадали про наслідки, які чекають на одіозного Шабуніна.
«Тут варто нагадати йому зміст статті 377 Кримінального кодексу України."Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк», - йдеться в повідомленні.
Як відомо, відповідну акцію, автопробіг, Шабунін анонсував ще 2 листопада.
13:10: Шабуніну нагадали про наслідки автопробігу до будинку голови КСУ
12:39: Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус
08:26: Він ніколи більше не працюватиме в Голлівуді, кар'єра завершена - адвокат Джонні Деппа
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