Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 07 листопада 2020, 12:39

Про черговий антирекорд йдеться на сайті РНБО.

Новину передає «Преса України».

Станом на 7 листопада в Україні 450 934 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 10 746 осіб. Це рекорд за весь період спостереження. Найбільше нових випадків у Харківській області – 1008.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 187 пацієнтів. За весь період спостереження - 8312 осіб. Одужати вдалось 204 229 українцям.