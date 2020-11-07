Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус

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Про черговий антирекорд йдеться на сайті РНБО.
Новину передає «Преса України».
Станом на 7 листопада в Україні 450 934 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 10 746 осіб. Це рекорд за весь період спостереження. Найбільше нових випадків у Харківській області – 1008.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 187 пацієнтів. За весь період спостереження - 8312 осіб. Одужати вдалось 204 229 українцям.
13:10: Шабуніну нагадали про наслідки автопробігу до будинку голови КСУ
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