В Одесі оголосили траур через смерть Жванецького

Аня Мартинюк 07 листопада 2020, 09:31

Жванецький був почесним громадянином Одеси.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що Одеська міська рада прийняла рішення вшанувати пам’ять сатирика Михайла Жванецького днем жалоби. Відповідне рішення оголосив міський голова Геннадій Труханов.

На сайті міськради додали, що на будівлях міста будуть приспущені прапори з траурними стрічками.

Нагадаємо, про смерть одесита Михайла Жванецького стало відомо днем раніше. Він помер у віці 86 років. Жванецький був почесним громадянином міста Одеса.