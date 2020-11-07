В Apple пообіцяли зробити iPhone 13 кращими

Аня Мартинюк 07 листопада 2020, 09:00

Поки компанія переживає не кращі часи на тлі зниження попиту на айфони.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що топові тринадцяті айфони будуть оснащені надширококутними камерами. Про це повідомив інсайдер Мін-Чі Ко. Видання MyFixGuide, яке посилається на джерело, додало, що лінійка серії 2H21, тобто iPhone 13, складатиметься з чотирьох апаратів - iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max.

Очікується, що моделі Pro і Pro Max отримають нову систему автофокусу. За попередніми даними, камери для iPhone 13 робитиме тайванська компанія Largan Precision.

Ще один витік - топова модель iPhone 13 може мати накопичувач 1 терабайт.