В Apple пообіцяли зробити iPhone 13 кращими

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Поки компанія переживає не кращі часи на тлі зниження попиту на айфони.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що топові тринадцяті айфони будуть оснащені надширококутними камерами. Про це повідомив інсайдер Мін-Чі Ко. Видання MyFixGuide, яке посилається на джерело, додало, що лінійка серії 2H21, тобто iPhone 13, складатиметься з чотирьох апаратів - iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max.
Очікується, що моделі Pro і Pro Max отримають нову систему автофокусу. За попередніми даними, камери для iPhone 13 робитиме тайванська компанія Largan Precision.
Ще один витік - топова модель iPhone 13 може мати накопичувач 1 терабайт.
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