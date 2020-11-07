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Він ніколи більше не працюватиме в Голлівуді, кар'єра завершена - адвокат Джонні Деппа

Аня Мартинюк 07 листопада 2020, 08:26
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Він ніколи більше не працюватиме в Голлівуді, кар'єра завершена - адвокат Джонні Деппа

Марк Стівенс заявив, що рішення компанії Warner Bros. поставило хрест на кар’єрі Деппа.

Новину передає «Преса України».

Провідний юрист актора Джонні Депа Марк Стівенс зробив важливу заяву. За його словами, зірка кіно ніколи більше не працюватиме в Голлівуді. Така заява прозвучала на тлі звільнення Деппа з ролі у стрічці «Фантастичні звірі» після судового розгляду з Ембер Херд за наклеп.

За словами 57-річного Деппа, суддя перейшов на «сторону монстра», постановивши, що актор бив Ембер 12 разів, будучи в шлюбі. На вимогу продюсерської компанії Warner Bros американський актор був змушений покинути роль, незважаючи на те, що вже зняв кілька сцен для майбутнього фільму.

 Так, Стівенс вважає, що звільнення може закінчити кар'єру Деппа в Голлівуді.

«Для Деппа це руйнівно. Зараз він токсичний. Він назавжди буде відомий як чоловік, який б’є дружину. Це буде написано на його надгробку», - прокоментував Стівенс.

Очікується, що після рішення Warner Bros інші великі студії можуть почати відмовляти зірці кіно.  

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