Шабуніну нагадали про наслідки автопробігу до будинку голови КСУ 13:10
Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус 12:39
Він ніколи більше не працюватиме в Голлівуді, кар'єра завершена - адвокат Джонні Деппа 08:26
Киянці завадили продати посаду в Міноборони за $60 тисяч 06:36
В 2020 році українці стали приймати в 3,5 рази більше антибіотиків 14:25
Оля Полякова виправдалась за виступ з Філіпом Кіркоровим 13:54
Вперше за 15 років System Of A Down випустили нові хіти 13:33
ВРУ дала зелене світло штрафам за відмову носити маски 12:52
Нова політична картина з міні-Зеленським виставлена на аукціон 12:27
Також стало відомо, коли в Україну прийдуть перші морози.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко попередила, що сьогодні, 7 листопада, дощів в Україні не очікується. Тим не менше, 7 та 8 листопада, буде туманно та хмарно.
«Вітер північно-західний, помірний, часом поривчатий. Температура повітря на суботу-неділю трохи підвищиться, протягом дня +8+13 градусів, на Півдні +12+15 градусів», - уточнила вона.
У Києві в нічні години стовпчики термометрів покажуть +5+7 градусів, протягом дня +10 градусів. За прогнозом Діденко, перші морози прийдуть в Україну на наступному тижні.
13:10: Шабуніну нагадали про наслідки автопробігу до будинку голови КСУ
12:39: Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус
08:26: Він ніколи більше не працюватиме в Голлівуді, кар'єра завершена - адвокат Джонні Деппа
07:40: Туманно та без дощів – Синоптик про вихідні в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.