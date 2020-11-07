Туманно та без дощів – Синоптик про вихідні в Україні

Аня Мартинюк 07 листопада 2020, 07:40

Також стало відомо, коли в Україну прийдуть перші морози.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко попередила, що сьогодні, 7 листопада, дощів в Україні не очікується. Тим не менше, 7 та 8 листопада, буде туманно та хмарно.

«Вітер північно-західний, помірний, часом поривчатий. Температура повітря на суботу-неділю трохи підвищиться, протягом дня +8+13 градусів, на Півдні +12+15 градусів», - уточнила вона.

У Києві в нічні години стовпчики термометрів покажуть +5+7 градусів, протягом дня +10 градусів. За прогнозом Діденко, перші морози прийдуть в Україну на наступному тижні.