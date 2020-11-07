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Порошенко заявив, що теща вмирає від коронавірусу

Аня Мартинюк 07 листопада 2020, 07:07
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Порошенко заявив, що теща вмирає від коронавірусу

Колишній президент України дав волю емоціям в ефірі шоу Савіка Шустера. 

Новину передає «Преса України».

Вчора, 6 листопада, лідер ПЄС Петро Порошенко виступив в ефірі шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Він заявив, що мати Марини Порошенко знаходиться фактично при смерті. Так, у неї діагностували коронавірус і вона знаходиться без свідомості.

«У моєї дружини Марини зараз в лікарні від коронавіруса вмирає мама. Вона втратила свідомість. Підіть і скажіть зараз Марині всю цю нісенітницю, яку ви зараз говорите на всю країну! Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близької людини», - заявив він.

Так, Порошенко емоційно висловився з приводу того, що Україна не закупила вчасно маски та не обладнала лікарні. Так, матері Марини Порошенко, Людмилі Переведенцевій, 84 роки.

 

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