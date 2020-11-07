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Киянці завадили продати посаду в Міноборони за $60 тисяч

Аня Мартинюк 07 листопада 2020, 06:36
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Киянці завадили продати посаду в Міноборони за $60 тисяч

Жінку затримали під час отримання авансу. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі СБУ повідомили, що співробітники військової контррозвідки зірвали продаж керівної посади у Міноборони. Киянка хотіла виручити за корупційне призначення в Головному управлінні майна і ресурсів Міноборони України 60 000 доларів.

Пропозицію пересісти у важливе крісло отримав колишній директор одного з державних підприємств. Жінку затримали в Одесі під час отримання авансу в 5000 доларів.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Тривають слідчі дії та встановлення причетних до корупційної схеми осіб.

 

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