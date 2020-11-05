Путіну можуть подарувати довічну недоторканність

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 14:58

Це означатиме, що ні кримінальна, ні адміністративна відповідальність Путіну будуть не страшні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, російські ЗМІ повідомили, що у РФ вирішили узаконити довічну недоторканність для чинного президента Володимира Путіна. Відповідний законопроект внесли на розгляд сенатор Андрій Клішас і депутат Держдуми РФ Павло Крашенинников.

У документі зазначається, що після завершення каденції Путіна він та члени його сім'ї матимуть довічну недоторканність.

Це означає, що ні до якої відповідальності Путіна та його родину не зможуть притягнути.