Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд
  • Український письменник представив портрет виборців Трампа та Байдена
  • У Києві стартувала акція протесту «євробляхерів»

Путіну можуть подарувати довічну недоторканність

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 14:58
Версія для друку
Путіну можуть подарувати довічну недоторканність

Це означатиме, що ні кримінальна, ні адміністративна відповідальність Путіну будуть не страшні.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, російські ЗМІ повідомили, що у РФ вирішили узаконити довічну недоторканність для чинного президента Володимира Путіна. Відповідний законопроект внесли на розгляд сенатор Андрій Клішас і депутат Держдуми РФ Павло Крашенинников.

У документі зазначається, що після завершення каденції Путіна він та члени його сім'ї матимуть довічну недоторканність.

Це означає, що ні до якої відповідальності Путіна та його родину не зможуть притягнути.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції