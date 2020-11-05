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Нардепів не смутило збільшення витрат на утримання офісу Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, депутати України прийняли в першому читанні проект держбюджету на наступний рік. Свій голос «за» віддали 275 нардепів. 209 голосів назбиралось у президентській фракції, решту підкинули представники «Довіри», «За майбутнє», «Батьківщини».
До слова, згідно з документом, витрати на утримання офісу президента зростуть на 40%. Тобто на цю ціль піде понад мільярд гривень українських платників податків. Курс долара на наступний рік закладений на рівні 29,1 грн.
14:30: ВРУ підтримала в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік
13:42: Кулеба розповів, за кого вболіває Україна на виборах в США
13:13: МОН спростувало інформацію про подвійні зимові канікули школярів
12:40: МОЗ проситиме уряд заборонити роботу магазинів після 20:00
11:37: ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху
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