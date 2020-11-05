ВРУ підтримала в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 14:30

Нардепів не смутило збільшення витрат на утримання офісу Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, депутати України прийняли в першому читанні проект держбюджету на наступний рік. Свій голос «за» віддали 275 нардепів. 209 голосів назбиралось у президентській фракції, решту підкинули представники «Довіри», «За майбутнє», «Батьківщини».

До слова, згідно з документом, витрати на утримання офісу президента зростуть на 40%. Тобто на цю ціль піде понад мільярд гривень українських платників податків. Курс долара на наступний рік закладений на рівні 29,1 грн.