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ВРУ підтримала в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 14:30
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ВРУ підтримала в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік

Нардепів не смутило збільшення витрат на утримання офісу Зеленського. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, депутати України прийняли в першому читанні проект держбюджету на наступний рік. Свій голос «за» віддали 275 нардепів. 209 голосів назбиралось у президентській фракції, решту підкинули представники «Довіри», «За майбутнє», «Батьківщини». 

До слова, згідно з документом, витрати на утримання офісу президента зростуть на 40%. Тобто на цю ціль піде понад мільярд гривень українських платників податків. Курс долара на наступний рік закладений на рівні 29,1 грн.

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