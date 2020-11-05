Греки виходитимуть на вулиці з смс-перепустками

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 14:00

В країні оголосили загальний карантин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що влада Греції ввела жорсткий карантин. Тепер людям дозволено виходити на вулиці виключно з смс-перепустками. Як відомо, в країні спостерігається високий ріст числа хворих на коронавірус.

Так, з 7 до 30 листопада в Греції діятиме режим загального карантину. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, з початку пандемії в Греції на коронавірус захворіли майже 47 тисяч осіб та 673 пацієнти померли.