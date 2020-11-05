Греки виходитимуть на вулиці з смс-перепустками

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В країні оголосили загальний карантин.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що влада Греції ввела жорсткий карантин. Тепер людям дозволено виходити на вулиці виключно з смс-перепустками. Як відомо, в країні спостерігається високий ріст числа хворих на коронавірус.
Так, з 7 до 30 листопада в Греції діятиме режим загального карантину. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Нагадаємо, з початку пандемії в Греції на коронавірус захворіли майже 47 тисяч осіб та 673 пацієнти померли.
14:30: ВРУ підтримала в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік
13:42: Кулеба розповів, за кого вболіває Україна на виборах в США
13:13: МОН спростувало інформацію про подвійні зимові канікули школярів
12:40: МОЗ проситиме уряд заборонити роботу магазинів після 20:00
11:37: ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху
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