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Греки виходитимуть на вулиці з смс-перепустками

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 14:00
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Греки виходитимуть на вулиці з смс-перепустками

В країні оголосили загальний карантин. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що влада Греції ввела жорсткий карантин. Тепер людям дозволено виходити на вулиці виключно з смс-перепустками. Як відомо, в країні спостерігається високий ріст числа хворих на коронавірус. 

Так, з 7 до 30 листопада в Греції діятиме режим загального карантину. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, з початку пандемії в Греції на коронавірус захворіли майже 47 тисяч осіб та 673 пацієнти померли.

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