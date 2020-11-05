Кулеба розповів, за кого вболіває Україна на виборах в США

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 13:42

Міністр закордонних справ України заявив, що Київ має підтримку обох лідерів у президентській гонці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, міністр МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував можливий результат виборів у США. За його словами, Україні не важливо, хто отримає перемогу, Дональд Трамп чи його суперник Джо Байден.

Кулеба пояснив, що українська держава має двопартійну підтримку в Америці.

«Хочу озвучити офіційну нашу позицію, яка полягає в тому, що який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати і далі стратегічне партнерство між США і Україною. У цьому немає ніяких сумнівів», - підкреслив він.

За його словами,обидва кандидати підтримають Україну у боротьбі з російською агресією.