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Міністр закордонних справ України заявив, що Київ має підтримку обох лідерів у президентській гонці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, міністр МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував можливий результат виборів у США. За його словами, Україні не важливо, хто отримає перемогу, Дональд Трамп чи його суперник Джо Байден.
Кулеба пояснив, що українська держава має двопартійну підтримку в Америці.
«Хочу озвучити офіційну нашу позицію, яка полягає в тому, що який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати і далі стратегічне партнерство між США і Україною. У цьому немає ніяких сумнівів», - підкреслив він.
За його словами,обидва кандидати підтримають Україну у боротьбі з російською агресією.
14:30: ВРУ підтримала в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік
13:42: Кулеба розповів, за кого вболіває Україна на виборах в США
13:13: МОН спростувало інформацію про подвійні зимові канікули школярів
12:40: МОЗ проситиме уряд заборонити роботу магазинів після 20:00
11:37: ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху
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