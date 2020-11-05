МОН спростувало інформацію про подвійні зимові канікули школярів

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 13:13

Школи самі визначатимуть, коли учні підуть на зимовий відпочинок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що у навчальному році 2020/2021 МОН не планує оголошувати зимові канікули двічі, як раніше зазначили ЗМІ. Так, керівники навчальних закладів самостійно визначать дати канікул.

Наголошується, що у зв'язку з карантином тривалість канікул також коригуватиметься відповідно до епідеміологічної ситуації. Тим не менше, загальна тривалість канікул не має перевищувати 30 днів, не включаючи літні канікули.