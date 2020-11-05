Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд
  • Український письменник представив портрет виборців Трампа та Байдена
  • У Києві стартувала акція протесту «євробляхерів»

МОН спростувало інформацію про подвійні зимові канікули школярів

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 13:13
Версія для друку
МОН спростувало інформацію про подвійні зимові канікули школярів

Школи самі визначатимуть, коли учні підуть на зимовий відпочинок.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що у навчальному році 2020/2021 МОН не планує оголошувати зимові канікули двічі, як раніше зазначили ЗМІ. Так, керівники навчальних закладів самостійно визначать дати канікул.

Наголошується, що у зв'язку з карантином тривалість канікул також коригуватиметься  відповідно до епідеміологічної ситуації. Тим не менше, загальна тривалість канікул не має перевищувати 30 днів, не включаючи літні канікули.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції