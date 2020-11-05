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Школи самі визначатимуть, коли учні підуть на зимовий відпочинок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що у навчальному році 2020/2021 МОН не планує оголошувати зимові канікули двічі, як раніше зазначили ЗМІ. Так, керівники навчальних закладів самостійно визначать дати канікул.
Наголошується, що у зв'язку з карантином тривалість канікул також коригуватиметься відповідно до епідеміологічної ситуації. Тим не менше, загальна тривалість канікул не має перевищувати 30 днів, не включаючи літні канікули.
13:13: МОН спростувало інформацію про подвійні зимові канікули школярів
12:40: МОЗ проситиме уряд заборонити роботу магазинів після 20:00
11:37: ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху
11:08: МОН закликало вчителів задавати учням менше домашнього завдання
10:28: Українцям не варто чекати на здешевшання розмитнення автомобілів
09:56: Україна наблизилась до 10 тисяч ковідних хворих в день
09:20: Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд
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