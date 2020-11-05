МОЗ проситиме уряд заборонити роботу магазинів після 20:00

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 12:40

Нове правило планують ввести для «червоних коронавірусних зон».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що МОЗ запропонує уряду посилити карантин. А саме в так званих «червоних зонах». Відомство пропонує заборонити магазинам в таких «зонах» працювати після 20:00.

Відповідну заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«При цьому, щоб кількість відвідувачів була не більше однієї людини на 20 квадратних метрів», - заявив Ляшко.

За словами Ляшка, рекомендації МОЗ розробило, орієнтуючись на приклад країн ЄС.