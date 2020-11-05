Кулеба розповів, за кого вболіває Україна на виборах в США 13:42
МОН спростувало інформацію про подвійні зимові канікули школярів 13:13
МОЗ проситиме уряд заборонити роботу магазинів після 20:00 12:40
ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху 11:37
МОН закликало вчителів задавати учням менше домашнього завдання 11:08
Українцям не варто чекати на здешевшання розмитнення автомобілів 10:28
Україна наблизилась до 10 тисяч ковідних хворих в день 09:56
Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд 09:20
Українські прикордонники затримала збирачів чорнобильських грибів 15:07
Рада дала добро посиленню відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин 13:37
В Україні можуть ввести карантин вихідного дня – Степанов 10:46
Україна вкотре продемонструвала коронавірусний антирекорд 10:08
Нове правило планують ввести для «червоних коронавірусних зон».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що МОЗ запропонує уряду посилити карантин. А саме в так званих «червоних зонах». Відомство пропонує заборонити магазинам в таких «зонах» працювати після 20:00.
Відповідну заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
«При цьому, щоб кількість відвідувачів була не більше однієї людини на 20 квадратних метрів», - заявив Ляшко.
За словами Ляшка, рекомендації МОЗ розробило, орієнтуючись на приклад країн ЄС.
13:42: Кулеба розповів, за кого вболіває Україна на виборах в США
13:13: МОН спростувало інформацію про подвійні зимові канікули школярів
12:40: МОЗ проситиме уряд заборонити роботу магазинів після 20:00
11:37: ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху
11:08: МОН закликало вчителів задавати учням менше домашнього завдання
10:28: Українцям не варто чекати на здешевшання розмитнення автомобілів
09:56: Україна наблизилась до 10 тисяч ковідних хворих в день
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.