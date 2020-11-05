В трьох областях України випав сніг

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 12:10

Українські сноубордисти тепер мають змогу розпочати сезон катання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що осінній сніг побачили жителі трьох областей України. Так, опади побачили знаменитий курорт Буковель в Івано-Франківській області, курорт Драгобрат на Закарпатті, а також «Захар Беркут» у Волосянці близько Славського у Львівській області.

Також мокрий сніг продовжує йти на горі Піп Іван Чорногірський на Прикарпатті. Раніше синоптик Наталка Діденко попередила що в Україні з 6 до 8 листопада не очікується опадів.