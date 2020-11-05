В трьох областях України випав сніг

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що осінній сніг побачили жителі трьох областей України. Так, опади побачили знаменитий курорт Буковель в Івано-Франківській області, курорт Драгобрат на Закарпатті, а також «Захар Беркут» у Волосянці близько Славського у Львівській області.
Також мокрий сніг продовжує йти на горі Піп Іван Чорногірський на Прикарпатті. Раніше синоптик Наталка Діденко попередила що в Україні з 6 до 8 листопада не очікується опадів.
11:37: ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху
11:08: МОН закликало вчителів задавати учням менше домашнього завдання
10:28: Українцям не варто чекати на здешевшання розмитнення автомобілів
09:56: Україна наблизилась до 10 тисяч ковідних хворих в день
09:20: Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд
15:07: Українські прикордонники затримала збирачів чорнобильських грибів
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