ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 11:37

Так, ініціативу «Слуг народу» заблокували одразу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності заблокував ініціативу щодо підвищення ліміту швидкості з існуючих 20 км на годину до 50 км/год на дорогах, що мають три і більше смуг в одному напрямку.

Як зазначається, прийняття відповідного закону мало допомогти забезпечити скорочення витрат часу на проходження водіями довгих відстаней. Також таке рішення сприяло б запобіганню втоми водіїв.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Осадчук Андрій наголосив, що ініціатива «Слуг народу» «гнати, поки не втомився», не є логічною.