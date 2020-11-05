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ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 11:37
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ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху

Так, ініціативу «Слуг народу» заблокували одразу.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності заблокував ініціативу щодо підвищення ліміту швидкості з існуючих 20 км на годину до 50 км/год на дорогах, що мають три і більше смуг в одному напрямку.

Як зазначається, прийняття відповідного закону мало допомогти забезпечити скорочення витрат часу на проходження водіями довгих відстаней. Також таке рішення сприяло б запобіганню втоми водіїв.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Осадчук Андрій наголосив, що ініціатива «Слуг народу» «гнати, поки не втомився», не є логічною.

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