ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху 11:37
МОН закликало вчителів задавати учням менше домашнього завдання 11:08
Українцям не варто чекати на здешевшання розмитнення автомобілів 10:28
Україна наблизилась до 10 тисяч ковідних хворих в день 09:56
Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд 09:20
Українські прикордонники затримала збирачів чорнобильських грибів 15:07
Рада дала добро посиленню відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин 13:37
В Україні можуть ввести карантин вихідного дня – Степанов 10:46
Україна вкотре продемонструвала коронавірусний антирекорд 10:08
Український письменник представив портрет виборців Трампа та Байдена 09:27
Українці почали надавати перевагу безготівковому розрахунку 08:38
Так, ініціативу «Слуг народу» заблокували одразу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності заблокував ініціативу щодо підвищення ліміту швидкості з існуючих 20 км на годину до 50 км/год на дорогах, що мають три і більше смуг в одному напрямку.
Як зазначається, прийняття відповідного закону мало допомогти забезпечити скорочення витрат часу на проходження водіями довгих відстаней. Також таке рішення сприяло б запобіганню втоми водіїв.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Осадчук Андрій наголосив, що ініціатива «Слуг народу» «гнати, поки не втомився», не є логічною.
11:37: ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху
11:08: МОН закликало вчителів задавати учням менше домашнього завдання
10:28: Українцям не варто чекати на здешевшання розмитнення автомобілів
09:56: Україна наблизилась до 10 тисяч ковідних хворих в день
09:20: Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд
15:07: Українські прикордонники затримала збирачів чорнобильських грибів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.