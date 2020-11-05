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МОН закликало вчителів задавати учням менше домашнього завдання

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 11:08
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МОН закликало вчителів задавати учням менше домашнього завдання

Мова йде про тих школярів, які вчаться вдома. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет закликав вчителів не перевантажувати учнів. Він направив листа  керівникам департаментів/управлінь освіти і науки обласних, КМДА і навчальних закладів.

«Я щиро переконаний, що професіоналізм наших педагогів дозволить нам гідно пройти випробування пандемією і пом'якшити батьківську тривогу за здоров'я і психологічний комфорт дітей», - зазначив він.

За словами Шкарлета, батьки дітей звертають увагу на те, що освітній процес триває досить довго в режимі онлайн. Також вони відзначають великий і нескординований обсяг домашніх завдань.

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