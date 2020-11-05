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Мова йде про тих школярів, які вчаться вдома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет закликав вчителів не перевантажувати учнів. Він направив листа керівникам департаментів/управлінь освіти і науки обласних, КМДА і навчальних закладів.
«Я щиро переконаний, що професіоналізм наших педагогів дозволить нам гідно пройти випробування пандемією і пом'якшити батьківську тривогу за здоров'я і психологічний комфорт дітей», - зазначив він.
За словами Шкарлета, батьки дітей звертають увагу на те, що освітній процес триває досить довго в режимі онлайн. Також вони відзначають великий і нескординований обсяг домашніх завдань.
11:37: ВРУ відхилила ініціативу з підвищення дозволеної швидкості руху
11:08: МОН закликало вчителів задавати учням менше домашнього завдання
10:28: Українцям не варто чекати на здешевшання розмитнення автомобілів
09:56: Україна наблизилась до 10 тисяч ковідних хворих в день
09:20: Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд
15:07: Українські прикордонники затримала збирачів чорнобильських грибів
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