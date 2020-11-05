Українцям не варто чекати на здешевшання розмитнення автомобілів

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У Мінфіні нагадали, що державі треба гроші.
Новину передає «Преса України».
У Мінфіні попередили власників авто на іноземній реєстрації, що лібералізація податків при розмитненні транспортних засобів недоцільна, бо Україні потрібні кошти, щоб розрахуватися з держборгом.
Як зазначили у відомстві, пікові виплати за держборгом припадають на 2020-2021 роки. Також у Мінфіні вважають соціально несправедливим зниження ставок податків на легкові автомобілів, якими скористається незначна частка населення.
Також у відомстві нагадали про необхідність фінансувати поточні витрати, які стосуються соціальних виплат.
Нагадаємо, за розмитнення вживаного автомобіля українські автомобілісти мають платити до 250-650% від його вартості.
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