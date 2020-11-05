Українцям не варто чекати на здешевшання розмитнення автомобілів

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 10:28

У Мінфіні нагадали, що державі треба гроші.

Новину передає «Преса України».

У Мінфіні попередили власників авто на іноземній реєстрації, що лібералізація податків при розмитненні транспортних засобів недоцільна, бо Україні потрібні кошти, щоб розрахуватися з держборгом.

Як зазначили у відомстві, пікові виплати за держборгом припадають на 2020-2021 роки. Також у Мінфіні вважають соціально несправедливим зниження ставок податків на легкові автомобілів, якими скористається незначна частка населення.

Також у відомстві нагадали про необхідність фінансувати поточні витрати, які стосуються соціальних виплат.

Нагадаємо, за розмитнення вживаного автомобіля українські автомобілісти мають платити до 250-650% від його вартості.