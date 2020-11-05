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Україна наблизилась до 10 тисяч ковідних хворих в день

Аня Мартинюк 05 листопада 2020, 09:56
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Україна наблизилась до 10 тисяч ковідних хворих в день

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 430 467 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 9850 людини. Про це йдеться на сайті РНБО. На жаль, українці вкотре побили рекорд за добовою захворюваністю.

Також за минулу добу померли 193 пацієнти, у яких був коронавірус. За весь період померли 7924 пацієнти. За минулу добу одужали 8378 людей.

Тепер загальна кількість хворих становить 430 467 людей. Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 983 людини та Харківській області – 771. 

 

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