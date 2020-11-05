Жінка бідкається: Карантин змусив успішну власницю Мерседес пересісти на битий Форд

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Одеситка Катерина Яблонська підірвала Мережу постом про те, як карантинні обмеження завадили їй вести бізнес. Жінка звинуватила у всьому владу та поскаржилась, що на мерседесі вона більше не їздить, а мусить задовольнятися «битим фордом», що б’є по її самооцінці, адже вона працювала в «luxury сегменті».
Новину передає «Преса України».
34-річна одеська бізнесвумен Катерина Яблонська представила у соцмережі розгромний пост про те, як їй тяжко живеться в умовах карантину та про те, що її бізнес сильно страждає.
В емоційному пості розлучена мати двох дітей зазначила, що готова померти від коронавірусу, однак не готова заживо поховати свій бізнес.
«Мені більше нічого винести з дому, мій мерседес змінився на битий форд, ось тільки його залишилося штовхнути !! Геям не можна всиновлювати дітей, говорите??? А ВАМ –ПІДАР*САМ розмножуватися можна ??? хто ці закони ухвалює ?? Чи не справляєтеся ви - а страждаємо МИ. Я вірю в карму, НАРОД вам це не пробачить ....», - написала жінка.
Постом Катерини поділилися понад 8 тисяч разів. Він також зібрав майже дві тисячі різноманітних коментарів. В тому числі й антипідтримку. Жінку назвали «черговою недалекою примхливою розкішницею».
Так, Катерина Яблонська була учасницею шоу на СТБ «Майстер Шеф». Одеситка почала давати інтерв’ю, в яких не менш емоційно розповідає, як вона важко працювала, щоб досягти успіху.
Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов заявив, що повного локдауну в Україні не планується, однак можуть припинити роботу заклади харчування, оскільки ситуація з коронавірусом в Україні погіршується.
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