Українські прикордонники затримала збирачів чорнобильських грибів

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Грибники збирали небезпечні гриби для продажу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що днем раніше прикордонники відділу Млачівка і співробітники Нацполіції затримали селян, які збирали гриби у чорнобильській зоні відчуження.
Грибники встигли зібрати близько 40 кг заборонених до вживання грибів. Їх планували продати. В результаті в Нацполіцію направили повідомлення про ознаки злочину за ст. 267-1 КК України.
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