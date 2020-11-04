Українські прикордонники затримала збирачів чорнобильських грибів

Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 15:07

Грибники збирали небезпечні гриби для продажу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що днем раніше прикордонники відділу Млачівка і співробітники Нацполіції затримали селян, які збирали гриби у чорнобильській зоні відчуження.

Грибники встигли зібрати близько 40 кг заборонених до вживання грибів. Їх планували продати. В результаті в Нацполіцію направили повідомлення про ознаки злочину за ст. 267-1 КК України.