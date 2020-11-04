Кабмін анонсував посилення карантину

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін посилить карантин у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Однак, локдауну в Україні не планується.
«Дуже багато країн в Європі і в світі закриваються на повторний жорсткий локдаун ... Ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом і вводити локдаун всієї країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень», - заявив він.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили рекордні 9524 нових випадки захворювання на коронавірус.
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