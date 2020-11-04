Кабмін анонсував посилення карантину

Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 14:45

Україна не копіюватиме дії Європи у питанні боротьби з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін посилить карантин у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Однак, локдауну в Україні не планується.

«Дуже багато країн в Європі і в світі закриваються на повторний жорсткий локдаун ... Ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом і вводити локдаун всієї країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень», - заявив він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили рекордні 9524 нових випадки захворювання на коронавірус.