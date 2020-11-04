Синоптик спрогнозувала три дні без дощів в Україні

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Разом з тим знизиться температура повітря.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, синоптик Наталія Діденко попередила, що погоду в Україні творитиме потужний антициклон. Він заблокує дощі впродовж 6-8 листопада.
«Він би й завтра блокував, якби не був таким великим та ледачим, як справжній кіт. Тому й пропустить завтра мишу-фронт в наші західні та північні області. Там пройдуть дощі», - уточнила вона.
Діденко попередила про сильні тумани й погіршення видимості до 200-400 метрів. Завтра, 5 листопада, в західних та північних областях стовпчики термометрів покажуть +6+11 градусів, у центральній частині +8+12 градусів, у східних областях до +10+14 градусів, у південних областях +12+15 градусів.
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