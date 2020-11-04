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Суддя Сергій Сус вважає, що тлумачення Конституції допоможе відкрити очі українцям. Так, вони мають право володіти своєю землею.
Новину передає «Преса України».
Суддя КСУ Сергій Сас заявив, що суд націлений визнати продаж української землі незаконним. За його словами, земельна реформа є неконституційною. Він особливо наголосив, що скандальна ситуація, яка склалась навколо КС, пов'язана не лише з рішенням суддів щодо е-декларування, а й з рішенням щодо земельної реформи.
Сас додав, що офіційне тлумачення положень Конституції дасть українцям зрозуміти, що їх не мають права позбавляти національного багатства. Також Конституція не дозволяє створення великих землевласників і латифундій.
14:07: КС планує визнати продаж української землі незаконним
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