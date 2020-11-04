Рада дала добро посиленню відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, ВРУ підтримала в першому читанні законопроект № 3576 про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин. Свій голос «за» віддали 283 депутати.
Це означає, що за порушення встановлених правил охорони надр передбачатиметься штраф від 8500 до 13 600 грн. Або обмеження волі до 3 років. Ще один варіант покарання – позбавлення волі до 3 років з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
За видобуток корисних копалин у великому розмірі, або корисних копалин державного значення, передбачений штраф 25 500 до 34 000 грн, або обмеження чи позбавлення волі на термін до 5 років плюс конфіскація.
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