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Кличко поборов коронавірус

Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 13:01
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Кличко поборов коронавірус

Мер Києва повернувся до роботи.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що столичний мер Віталій Кличко одужав від коронавірусу. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. І відчуваю себе я добре», - запевнив Кличко.

Нагадаємо, Кличко перебував на самоізоляції. Тим не менше, працювати він не припинив. До слова, мер  столиці заявив, що може оголосити локдаун, однак якщо уряд прийме відповідне рішення.

 

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