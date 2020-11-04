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Мер Києва повернувся до роботи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що столичний мер Віталій Кличко одужав від коронавірусу. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.
«Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. І відчуваю себе я добре», - запевнив Кличко.
Нагадаємо, Кличко перебував на самоізоляції. Тим не менше, працювати він не припинив. До слова, мер столиці заявив, що може оголосити локдаун, однак якщо уряд прийме відповідне рішення.
13:01: Кличко поборов коронавірус
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