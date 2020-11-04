У двох штатах США легалізували марихуану

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В медичних цілях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що у Нью-Джерсі та Арізоні легалізували марихуану. А саме в рекреаційних цілях. Крім того, в Орегоні дали добро терапевтичному застосуванню псилоцибіну. Цей препарат також називають «чарівні гриби».
Відповідні зміни в америкнаських штатах вступили в силу 3 листопада, у день виборів президента США.
«Південна Дакота була готова дозволити препарат як для медичного, так і для рекреаційного використання - за результатами підрахунку майже 90% дільниць, виборці підтримали цю пропозицію. Пропозиція легалізувати медичну марихуану також з'явилася в штаті Міссісіпі», - відзначили американські ЗМІ.
До слова, також в Орегоні не каратимуть людей, які переносять невелику кількість героїну.
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