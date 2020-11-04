Кернес продовжить бути мером Харкова

Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 11:50

Понад 60% виборців підтримали чинного мера.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що у Харкові опрацювали 100% протоколів. За даними Харківської міської ТВК, другого туру не буде. Так, переможцем на виборах мера міста став Геннадій Кернес.

Він отримав підтримку 60,34% виборців, або ж 195 044 людей. Головний його суперник від ОПЗЖ Олександр Фельдман отримав 14,32%, або 46 278 голосів. Кандидат «Слуги народу» Олексій Кучер набрав 7,24% або 23 401 голос.

Варто зазначити, що Кернес втретє отримує перемогу на виборах.