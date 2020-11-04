Кернес продовжить бути мером Харкова

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Понад 60% виборців підтримали чинного мера.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що у Харкові опрацювали 100% протоколів. За даними Харківської міської ТВК, другого туру не буде. Так, переможцем на виборах мера міста став Геннадій Кернес.
Він отримав підтримку 60,34% виборців, або ж 195 044 людей. Головний його суперник від ОПЗЖ Олександр Фельдман отримав 14,32%, або 46 278 голосів. Кандидат «Слуги народу» Олексій Кучер набрав 7,24% або 23 401 голос.
Варто зазначити, що Кернес втретє отримує перемогу на виборах.
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