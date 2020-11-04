Трамп оголосив себе переможцем виборів

Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 11:19

За Трампа віддали голос виборці в тих штатах, в яких він навіть не очікував.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, чинний президент США Дональд Трамп оголосив, що він знову переміг на президентських виборах. Про передчасну перемогу він оголосив під час прес-конференції в Білому домі.

За словами Трампа, він переміг у тих шаттах, в яких перемога йому і не була потрібна.

«Ми готові відзначати перемогу. Ми всі виграємо ... Ми перемогли в штатах, в яких не очікували ... Ми готувалися виграти ці вибори. І, відверто кажучи, ми виграли ці вибори», - зазначив Трамп та подякував своїм прихильникам.

За попередніми даними, Трамп обходить свого суперника Джо Байдена в Огайо, Техасі, Флориді, Джорджії, Північній Кароліні, Пенсільванії, Мічігані і Вісконсині.