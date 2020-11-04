Трамп оголосив себе переможцем виборів

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За Трампа віддали голос виборці в тих штатах, в яких він навіть не очікував.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, чинний президент США Дональд Трамп оголосив, що він знову переміг на президентських виборах. Про передчасну перемогу він оголосив під час прес-конференції в Білому домі.
За словами Трампа, він переміг у тих шаттах, в яких перемога йому і не була потрібна.
«Ми готові відзначати перемогу. Ми всі виграємо ... Ми перемогли в штатах, в яких не очікували ... Ми готувалися виграти ці вибори. І, відверто кажучи, ми виграли ці вибори», - зазначив Трамп та подякував своїм прихильникам.
За попередніми даними, Трамп обходить свого суперника Джо Байдена в Огайо, Техасі, Флориді, Джорджії, Північній Кароліні, Пенсільванії, Мічігані і Вісконсині.
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