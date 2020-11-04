В Україні можуть ввести карантин вихідного дня – Степанов

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Такий сценарій може бути реалізований зовсім скоро.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що Кабмін може ввести «карантин вихідного дня». Відповідне рішення буде прийнято незабаром. За його словами, ні про яку коменданську годину поки мова не йде.
«Я не виключаю, що ми запропонуємо "карантин вихідного дня". Ми це робимо для того, щоб розірвати ланцюжок заражень. Буде більше магазинів закрито, які не будуть працювати в суботу-неділю, не будуть працювати заклади громадського харчування, (буде дозволено обслуговувати гостей) тільки "на виніс"», - пояснив міністр.
Також Степанов додав, що МОЗ не наполягає на введені надзвичайного режиму в Україні. Наразі достатньо заборонити з п'ятниці до неділі роботу всіх закладів громадського харчування, фудкорти і розважальні зони в торгових центрах.
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