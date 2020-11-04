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Кількість смертей за добу наблизилась до відмітки 200 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 9524 людини. На жаль, це черговий анти рекорд в Україні. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 420 617 людей. З них 7731 пацієнт помер. За минулу добу було зафіксовано 199 летальних випадків, що також є добовим рекордом. Також за добу 7536 людей одужали.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 856, Харківській області – 850.
10:08: Україна вкотре продемонструвала коронавірусний антирекорд
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