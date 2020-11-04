Україна вкотре продемонструвала коронавірусний антирекорд

Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 10:08

Кількість смертей за добу наблизилась до відмітки 200 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 9524 людини. На жаль, це черговий анти рекорд в Україні. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 420 617 людей. З них 7731 пацієнт помер. За минулу добу було зафіксовано 199 летальних випадків, що також є добовим рекордом. Також за добу 7536 людей одужали.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 856, Харківській області – 850.