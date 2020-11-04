Український письменник представив портрет виборців Трампа та Байдена

Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 09:27

Стало відомо, чому частина американців надає перевагу Трампу, а інша частина – Байдену.

Новину передає «Преса України».

Українский письменник та блогер Анатолій Улянов проаналізував результати виборчого опитування 2020 року у США, проведеного Morning Consult. На своїй сторінці у соцмережі він розповів, що хвилює виборців демократа Джо Байдена та республіканця Дональда Трампа найбільше.

Так, 83% республіканських виборців найбільше хвилює захист від тероризму, 80% - відновлення економіки, 71% - боротьба з безробіттям. Разом з тим їх не хвилює глобальне потепління (19%), захист права на аборт (19%), підвищення податків для багатіїв (19%) і інвестиції в державу (14%). 33% опитаних виступає проти системного расизму.

Тим часом 93% демократичних виборців найбільше хвилює боротьба з коронавірусом, 84% - єдність американського суспільства, 83% - універсальна охорона здоров'я. Разом з тим їх не хвилює скорочення імміграції (13%), будівництво стіни (7%), усунення Obamacare (15%) і підвищення інвестицій в державу (16%).

«Все це показово. З одного боку, Демократи виступають за те, щоб підняти податки для багатіїв (60%) і ввести універсальну охорону здоров'я (83%), з іншого - не хочуть прокачувати державу. З цього випливає що ліберальний демократ - це скоріше ідентичність, моральна поза "за все хороше", а не переконання, ведені розумінням системних процесів. Хто повинен збирати податки і вводити за їх рахунок універсальну охорону здоров'я? Санта Клаус? Або держава, яке є єдиним інструментом реалізації цих завдань в готівковій системі?» - прокоментував Улянов.

За його словами, демократ тим часом відповідає правильно на всі питання про права і свободи. Тим не менше, такий виборець не розуміє, як втілити свій пошук правильної відповіді.

«Адже ринкова гегемонія каже йому, що держава - це a priori погано. У підсумку, консервативні республіканські людожери хвилюються про економіку і безробіття, а Демократів просто переповнюють "благі наміри"», - додав він.

Республиканских избирателей больше всего ВОЛНУЕТ защита страны от терроризма (83%), восстановление экономики (80%) и... Опубликовано Anatoli Ulyanov Вторник, 3 ноября 2020 г.

Підсумовуючи він зазначив, що бажання 60% демократів «зрізати жир з багатіїв» можна розглядати як світло в кінці тунелю, й «реальним вампіром» у цій історії є «Безос, Маск й інші 1%».