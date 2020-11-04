Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 08:38

Пандемія змінила звички українців.

Новину передає «Преса України».

За даними НБУ, за 9 місяців 2020 року українці почали надавати перевагу безготівковому розрахунку. Як зазначає регулятор, пандемія та карантинні заходи змінили звички українців.

Так, за вказаний період загальна кількість безготівкових операцій, а також операцій з отримання готівки з використанням платіжних карток склала 4310,2 млн на суму 2807,9 млрд грн грн.

«У той же час зберігається тренд зростання популярності безконтактних платіжних інструментів та розрахунків з ними», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що сума безготівкових операцій склала 1550,1 млрд грн, тобто 55,2% від суми всіх операцій з картками.