Нацгвардієць Марків вийшов на свободу

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Італійський суд його виправдав.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що український нацгвардієць Віталій Марків вийшов на свободу. Його випустили з італійської в’язниці. Зустрічали українського солдата журналісти, глава МВС Арсен Аваков, омбудсмен Людмила Денісова.
«Це надзвичайна подія. Ми довели, що правда є, справедливість існує. Добро перемагає, правда перемагає», – прокоментував Марків своє виправдання.
Нагадаємо, вчора, 3 листопада, у Мілані пройшло фінальне засідання в апеляційному слуханні у справі Віталія Марківа. Як відомо, Марківа звинувачували у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача і журналіста Андрія Миронова. А саме під час боїв під Слов'янськом у 2014 році.
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