Нацгвардієць Марків вийшов на свободу

Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 08:04

Італійський суд його виправдав.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що український нацгвардієць Віталій Марків вийшов на свободу. Його випустили з італійської в’язниці. Зустрічали українського солдата журналісти, глава МВС Арсен Аваков, омбудсмен Людмила Денісова.

«Це надзвичайна подія. Ми довели, що правда є, справедливість існує. Добро перемагає, правда перемагає», – прокоментував Марків своє виправдання.

Нагадаємо, вчора, 3 листопада, у Мілані пройшло фінальне засідання в апеляційному слуханні у справі Віталія Марківа. Як відомо, Марківа звинувачували у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача і журналіста Андрія Миронова. А саме під час боїв під Слов'янськом у 2014 році.