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Більше половини виборців Байдена проголосували тому, що він не Трамп

Аня Мартинюк 04 листопада 2020, 07:35
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Більше половини виборців Байдена проголосували тому, що він не Трамп

Про це свідчать дані останнього опитування.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що основна причина, чому американці проголосували на виборах за демократа Джо Байдена – тому, що він не Дональд Трамп. Таких 56%. Про це повідомили в Дослідницькому центрі П'ю, що у Вашингтоні.

Так, результати опитування показали, що 19% прихильників Байдена віддали за нього голос саме за його заслуги. Опитування проходило серед зареєстрованих виборців.

Тим часом більшість прихильників Трампа, 23%, проголосували саме за лідерські якості кандидата. Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли президентські вибори. Чинний президент Дональд Трамп наразі лідирує у 8 з 11 найбільших штатів.

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