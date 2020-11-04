Більше половини виборців Байдена проголосували тому, що він не Трамп

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Про це свідчать дані останнього опитування.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що основна причина, чому американці проголосували на виборах за демократа Джо Байдена – тому, що він не Дональд Трамп. Таких 56%. Про це повідомили в Дослідницькому центрі П'ю, що у Вашингтоні.
Так, результати опитування показали, що 19% прихильників Байдена віддали за нього голос саме за його заслуги. Опитування проходило серед зареєстрованих виборців.
Тим часом більшість прихильників Трампа, 23%, проголосували саме за лідерські якості кандидата. Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли президентські вибори. Чинний президент Дональд Трамп наразі лідирує у 8 з 11 найбільших штатів.
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