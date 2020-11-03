212 медпрацівників померли через коронавірус – Степанов

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 15:17

Про допомогу від держави сім’ям медикам Степанов нічого не сказав.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив в ВРУ. Він навів невтішну статистику щодо коронавірусу. Так, він нагадав, що в Україні від COVID-19 померли 212 медпрацівників.

«У нас в країні в цілому померли 7532 людини. Кількість лікарів, медичних працівників, вірніше, які загинули під час боротьби з COVID-19, - 212 осіб», - уточнив він.

Разом з тим міністр не відповів на запитання, скільки сімей загиблих лікарів отримали допомогу від держави.