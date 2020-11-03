В iPhone 12 буде програма для виявлення людей поблизу

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Така функція буде доступна власникам iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що компанія Apple представила нову функцію під назвою «Виявлення людей». Так, її можна увімкнути на пристроях останніх iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max в меню «Налаштування – Доступність – Екранна лупа».
Функція має на меті виявляти людей у полі зору камери завдяки датчику LiDAR. В першу чергу функція призначена допомогти людям з вадами зору, щоб вони могли оцінити, чи є хтось поруч, а також дізнатися, коли хтось до них наближається. В результаті телефон видаватиме звукове повідомлення. Зокрема, повідомлення про те, на якій відстані знаходяться люди.
Телефон «бачитиме» людей, які знаходяться на відстані до 5 метрів. Тварин та предмети він не «бачитиме».
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