В iPhone 12 буде програма для виявлення людей поблизу

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 14:58

Така функція буде доступна власникам iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що компанія Apple представила нову функцію під назвою «Виявлення людей». Так, її можна увімкнути на пристроях останніх iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max в меню «Налаштування – Доступність – Екранна лупа».

Функція має на меті виявляти людей у полі зору камери завдяки датчику LiDAR. В першу чергу функція призначена допомогти людям з вадами зору, щоб вони могли оцінити, чи є хтось поруч, а також дізнатися, коли хтось до них наближається. В результаті телефон видаватиме звукове повідомлення. Зокрема, повідомлення про те, на якій відстані знаходяться люди.

Телефон «бачитиме» людей, які знаходяться на відстані до 5 метрів. Тварин та предмети він не «бачитиме».