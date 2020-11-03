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Українці зможуть міняти «батька» в документах з 14 років

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 14:35
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Українці зможуть міняти «батька» в документах з 14 років

Більшість депутатів ВРУ підтримали відповідний законопроект.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, 259 депутатів ВРУ підтримали законопроект, який дозволяє українцям змінювати по батькові з 14 років.

Так, законопроект №2450 вносить відповідні зміни до Цивільного кодексу і Сімейного кодексу України. Уточнюється, що по батькові можна змінити з 16 років, а за згодою батьків – з 14 років.

 

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