Для госпіталізації українців з Covid-19 повинні бути 3 симптоми – МОЗ

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 14:12

Також виключенням будуть випадки, якщо у пацієнта є важка супутня патологія в стадії декомпенсації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, у Києві відбувся брифінг очільника МОЗ Максима Степанова за участю заступниці міністра Ірини Садов'як. Остання заявила, що міністерство змінило критерії для госпіталізації хворих на коронавірус.

Відповідні зміни були затверджені ще 27 жовтня. Так, для госпіталізації хворого на коронавірус у пацієнта повинні бути три симптоми. Це частота дихання менше 10 разів на хвилину або більше 30 разів; сатурація; порушення свідомості.

«Також госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають важку супутню патологію в стадії декомпенсації», - додала вона.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 8899 осіб.