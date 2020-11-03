Україна знаходиться на межі коронавірусної катастрофи – Степанов

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 13:38

Міністр попередив, що збільшення кількості ліжок не допоможе уникнути протоколу, коли лікарям доведеться обирати – кому допомагати, а кому – ні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов попередив на брифінгу, що в країні може скластись критична ситуація через зростання кількості хворих на коронавірус. За його прогнозом, сценарій проходження другої хвилі захворюваності не буде легким.

«Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, але і у всьому світі ... Попереду важкі часи ... Ситуація швидко перетворюється зі складної в катастрофічну. Епідемія розвивається ураганними темпами по всьому світу. Нам необхідно приготуватися до неминучого: легко пройти другу хвилю неможливо. Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб пережити ці випробування з мінімальними втратами», - йшлось у його заяві.

Степанов особливо підкреслив, що навіть у разі збільшення кількості ліжок у лікарнях може знадобитися активація протоколів медичного сортування. Це означає, що допомогу в Україні надаватимуть тим пацієнтам, які мають високі шанси на життя.

Також Степанов зауважив, що навіть збільшивши кількість ліжок для хворих не вдасться збільшити кількість лікарів.